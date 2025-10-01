Volkswagen уволил 548 сотрудников за прогулы

Volkswagen в последнее время сталкивается с серьезными трудностями, вызванными снижением спроса, приостановкой производственных процессов и предстоящими сокращениями штата, и сосредотачивается на решении внутренних проблем, поскольку увеличилось число работников, которые грубо нарушают распорядки компании.

Так, согласно отчету о внутренней дисциплине, которым поделился портал CarScoops, Volkswagen уволил 548 сотрудников в первой половине 2025 года за нарушение правил концерна. За тот же период 2079 сотрудников получили официальные предупреждения, и руководство ожидает, что до конца года число увольнений за неправомерные действия увеличится.

Выступая на мероприятии в прошлом году, глава бренда Volkswagen Томас Шафер сказал, что прогулы обходятся бренду примерно в 1 миллиард евро (1,17 миллиарда долларов) в год. Недавно работники получили предупреждение через внутреннюю систему Volkswagen о том, что неоднократное нарушение дисциплины без уважительной причины могут привести к немедленному сокращению.

Стоит отметить, что на данный момент в компании работает более 560 000 человек по всему миру, поэтому увольнения затронули лишь малую часть персонала, однако до 2030 года Volkswagen планирует сократить еще 35 000 человек.

Однако и это еще не все. Manager Magazin сообщает, что в этом месяце производство на заводе в Оснабрюке будет остановлено на неделю. На заводах в Цвиккау и Дрездене производится несколько моделей электромобилей, в том числе ID.4 и ID.7, а на заводе в Оснабрюке собирается кабриолет T-Roc, выпуск которого, как ожидается, будет прекращён в 2026 году.

