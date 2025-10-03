ФАС потребовала от Wildberries и Ozon пересмотреть новые правила работы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала Wildberries и Ozon пересмотреть новые правила для продавцов. По данным ведомства, с сентября Wildberries ввел индекс остатка товара: низкие значения приводят к повышенной плате за хранение или автоматическим скидкам без согласования. Также продавцы не могут отказаться от дополнительных услуг в течение установленного срока.

С 1 октября 2025 года на Ozon изменился порядок возвратов для партнеров по модели FBS. Теперь отмененные или возвращенные заказы автоматически отправляются на склады маркетплейса и могут быть реализованы повторно, что ограничивает продавцов в распоряжении собственным товаром. Предприниматели также жалуются на сложности с бронированием времени для вывоза товаров и на блокировки аккаунтов покупателей без объяснения причин.

«Помимо предпринимателей в ведомство также поступают жалобы и от покупателей Ozon, чьи личные кабинеты на площадке блокируются без объяснения причин. Это влияет на их возможность совершения покупок», — добавили в ФАС.

ФАС рекомендовала маркетплейсам смягчить условия и сделать их более прозрачными, иначе будут приняты меры антимонопольного реагирования. В Wildberries сообщили Forbes о готовности доработать свои механики, а в Ozon пришли к выводу, что в первую очередь необходимо упростить процесс вывоза возврата со склада.