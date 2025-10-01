Стал известен первый человек в истории, чье состояние достигло $500 млрд

Техномагнат Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд. Об этом пишет U.S. News & World Report.

Согласно данным Forbes Real-Time Billionaires, рекордный показатель был достигнут в 15:30 по восточному времени (22:30 мск).

Журналисты уточнили, что по итогам торговой сессии акции Tesla выросли почти на 4%, увеличив состояние Маска примерно на $9,3 млрд.

В целом, за последние месяцы стоимость бумаг компании-производителя электромобилей увеличилась почти вдвое. Кроме того, выросли в цене акции SpaceX и стартапа по искусственному интеллекту xAI.

По словам участников рынка, состояние Маска в настоящее время превышает совокупную рыночную капитализацию Disney, Ford, Shopify и GM.

Напомним, что 9 сентября 2025 года журнал Forbes сообщил о том, что Илон Маск стал первым человеком, чье состояние превысило отметку в $400 млрд в рейтинге Forbes 400 и достигло $428 млрд.