СМИ: Ozon нарушил обещание и не отсрочил новые правила возврата товаров

Маркетплейс Ozon на встрече в конце сентября пообещал продавцам отложить до 15 октября новые правила возврата товаров, но не сделал этого. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на одного из участников мероприятия в прошлом месяце и ее организатора.

Газета уточняет, что маркетплейс объявил о запуске изменений с 1 октября, как планировалось изначально. Они касаются схемы реализации товара со склада продавца (FBS): в этом случае селлер хранит товары у себя, сам обрабатывает заказы, упаковывает продукцию и доставляет в пункт приема Ozon, откуда маркетплейс передает их покупателю. Нововведения предполагают принудительный перевод возвратов приобретенных по FBS товаров на склады маркетплейса.

«Сама встреча была закрытой, чтобы в режиме диалога с партнерами собрать возражения и обсудить разные варианты их решения. Детально обсуждать содержание считаем неуместным», — прокомментировал представитель Ozon.

По словам участника встречи, селлеры хотели оставить за собой право выбора, куда направлять возвращенную продукцию (на склад маркетплейса или их собственный), и стремились контролировать упаковку и качество товаров.

«После введения постоплаты на Ozon количество возвратов выросло кратно, а новы-авила превращают FBS в фактическое FBO (реализация со склада маркетплейса), но без согласия продавцов и с большими издержками», — заявил источник.

Он добавил, что представители Ozon не были готовы ко встрече — не имели статистики и не учли особенности товаров.

Согласно статье, маркетплейс вместо двухнедельной отсрочки для доработки механизма предложил меры, чтобы смягчить «острую ситуацию»:

- продавцам позволят оформлять заявку на вывоз возврата сразу после его поступления на склад (по изначальному плану нужно было ждать 30 дней);

- в течение месяца Ozon обещает внедрить функцию автовывоза:

- маркетплейс намерен изучить сложные кейсы и проработать для селлеров предложения по борьбе с необоснованными возвратами.

В Ассоциации участников рынка электронной торговли, организовавшей встречу в сентябре, сочли шаги Ozon недостаточными и промежуточными. Там призвали срочно определить категории товаров и продавцов, для которых новый механизм будет правом выбора.

Ранее эксперт оценил идею ограничить возврат товаров на маркетплейсах.