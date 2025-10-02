Власти предложили обложить НДС операции с банковскими картами

Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене льготы по НДС для операций, связанных с обслуживанием банковских карт, а также для процессинговых и эквайринговых услуг. Документ размещен в электронной базе данных парламента в составе бюджетного пакета.

Согласно действующим нормам Налогового кодекса, от НДС освобождены операции и услуги по обслуживанию банковских карт, а также деятельность организаций, обеспечивающих информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов. Поправки предусматривают сохранение льготы только для услуг по открытию и ведению банковских счетов организаций и граждан, отмечается в документе.

Эквайринг обеспечивает прием платежей магазинами и сервисами, а процессинг отвечает за передачу и обработку данных между банками и платежными системами. Операторами процессинга в России выступают банки и специализированные центры, включая Национальную систему платежных карт.

Льгота была введена с 1 января 2006 года для стимулирования безналичных расчетов в стране. Благодаря освобождению от налога снижалась стоимость обслуживания транзакций для банков, платежных систем и процессинговых центров.

По данным Центробанка, за 2021-2023 годы количество и объем платежей в национальной платежной системе увеличились в полтора-два раза. Доля безналичных платежей в розничном обороте выросла с 70,3% на начало 2021 года до 85,3% по итогам девяти месяцев 2024 года, говорится в отчете регулятора.