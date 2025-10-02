Суд взыскал со структур застройщика ПИК свыше 8 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск петербургской компании «Горизонт» к связанным с группой ПИК предприятиям «ПИК-корпорация» и «Вниимонтажспецстрой» и постановил взыскать с них 8,14 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Изначально «Горизонт» требовал от структур ПИК 14 млрд рублей по факту совместной работы над проектом застройки в московском районе Перово. Суд постановил расторгнуть заключенный сторонами четыре года назад договор инвестирования и взыскать более 8 млрд рублей с «ПИК-корпорации» и «Вниимонтажспецстроя», включая 5,6 млрд рублей неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими средствами.

Издание предполагает, что «Горизонт» мог быть соинвестором жилого квартала «Плеханова 11», а структуры ПИК, вероятно, не выполнили обязательства либо по передаче компании площадей, либо по срокам реализации проекта.

23 сентября Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против группы лиц девелопера ПИК. Проведя проверку, ведомство сообщило, что в структуре ПИК оператор «Ловител» и управляющие компании в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге ограничивали конкурентов в использовании инфраструктуры для подключения интернета.

По оценке ФАС, такие действия ущемляют интересы жителей и подрывают конкуренцию на телеком-рынке.