Глава Ford отправил 17-летнего сына работать сварщиком

Генеральный директор Ford Джим Фарли отправил своего 17-летнего сына Джеймсона работать сварщиком. Об этом он рассказал изданию Business Insider.

По словам Фарли, он нашел Джеймсону такую подработку на лето. Как объяснил бизнесмен, таким образом он хотел научить своего сына «работать руками» и «общаться с людьми». При этом Фарли добавил, что он был бы «рад как родитель», если его сын стал бы лучшим сварщиком или механиком.

«Я позаботился о том, чтобы у него была летняя работа, где он научился сварке. <...> Он научился изготавливать изделия, научился работать руками и общаться с людьми», — рассказал он.

Фарли добавил, что таким образом он также хочет бросить вызов тенденции по недооцениванию рабочих и переоцениванию обладателей элитных дипломов.