Розничные сети одежды уходят с российского рынка

В России массово закрываются офлайн-магазины одежды. Речь идет уже не об отдельных торговых точках, а о целых сетях. С начала года в стране свои магазины закрыли десять российских брендов и два иностранных, пишет Shopper’s.

В чем причина? Об этом радиостанция Бизнес ФМ спросила представителей индустрии:

Гендиректор FINN FLARE Ксения Рясова:

«У нас были очень тяжелые времена. В конце прошлого года, когда не было зимы и осени, была очень теплая погода, и начался вот этот разворот в сторону маркетплейсов. Мы присутствовали на маркетплейсах, но не на всех, и порядка 25% у нас приходилось на выручку маркетплейсов. Сейчас у нас e-com, включая собственный интернет-магазин, дает 50% выручки и 50% — только розница. И вот благодаря этому, в общем, мы живем и выживаем. Правила игры поменялись, надо было очень быстро перестроиться, весь бизнес этому был посвящен весь год. И когда сейчас говорят про высокую аренду — да, высокая аренда была, это факт, но даже больше, чем высокая аренда, нас подкосила высокая зарплата. Зарплата с 2019 года выросла у продавцов в среднем в два раза, и налог подрос. А выручки, в общем-то, по отношению к 2019 году в офлайне не выросли. Флайинг стал просто убыточным — вот и все, и поэтому сейчас все закрываются».

CEO компании NappyClub Роман Квиникадзе:

«Сама динамика сейчас, с учетом прогнозируемого повышения налогов, снижения лимита по налогам — вообще все налоговые ставки очень сильно давят на покупательскую способность людей. Это приводит к снижению спроса на товары, которые необязательны в быту. Это мы наблюдаем, особенно с учетом того, что мы делаем разные категории. И для одного сегмента мы видим, как меняется спрос на товары, без которых можно обойтись, и на те, без которых нельзя. Там сразу корреляция видна».

Сооснователь бренда «Лен и Семья» Владислав Сидорчук:

«Многих ритейлеров одежды сейчас трясет, мы это видим. Торговая галерея в Ялте, где мы работаем, — закрываются магазины одежды, вместо них открываются агентства недвижимости. В Москве, на Никольской, мы видим подобную тенденцию. Тем не менее наш бренд «Лен и Семья», слава богу, выдерживает конкуренцию. Поэтому я буду исходить из такой позиции, что, наверняка, тем сетям и брендам, которые закрываются, недостаточно уникальности продукта, недостаточно проработан концептуально. И все-таки, мне кажется, у потребителей мировоззрение тоже изменилось. Когда ушли большие сети, потребитель обратил внимание на локальные бренды и увидел, что они могут быть уникальными. И в этом плане он стал искушеннее. Поэтому я думаю, что только те игроки, которые будут создавать аутентичный, уникальный продукт с реальной историей, будут держаться на плаву».

Соучредитель фабрики текстильных изделий PINKBUS Мария Батюхнова:

«Ну, во-первых, я вижу какой-то хайп, как мне кажется, созданный вокруг закрытия магазинов. Почему-то не пишут про открытия брендов — наверняка какие-то открываются. Если мы говорим про средний плюс и премиум-сегмент, то сейчас важны смыслы для бренда — работать над позиционированием, как-то выделяться качеством товара, подачей, маркетингом. Всем это удается. Если мы говорим про бренды низкого ценового сегмента, то им, наверное, тяжело конкурировать с маркетплейсами и их дешевыми ценами и скидками, которые те дают за свой счет, демпингуя рынок».

Эксперты ожидают, что оптимизация торговых сетей продолжится: офлайн-магазины будут закрываться, а игроки — уходить с рынка.