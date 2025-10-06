В России зарегистрировали товарный знак Coco Chanel

Роспатент зарегистрировал товарный знак Coco Chanel — заявителем выступила швейцарская компания «Шанель САРЛ», которая подала документы в ноябре 2024 года. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщило РИА Новости.

© Вечерняя Москва

Производитель теперь может выставлять на российском рынке свою косметику, парфюмерию, одежду, а также аксессуары. Ранее французский модный дом Chanel принял решение полностью уйти из России и закрыть свои бутики.

Американская компания Starbucks, которая занимается продажей кофе, зарегистрировала в Роспатенте товарный знак со своим логотипом до 2034 года. Теперь в России под новым брендом могут предоставляться услуги ресторанов, кафе и чайных баров.

Другая американская компания PepsiCo планирует зарегистрировать торговую марку Mirinda в России. Обращение в ведомство поступило в начале сентября. До этого напитки под этим брендом уже продавались в российских магазинах.

Компания The Coca-Cola Company также приняла решение зарегистрировать ряд новых логотипов через Роспатент: в ведомство поступили заявки на знаки Coca-Cola, Sprite, Fanta, BonAqua, а также на одноименные бренды.