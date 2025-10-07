Сбер: оборот биоэквайринга в России в 2025 году вырос в 5,5 раза

Оборот биоэквайринга (технология, позволяющая оплачивать покупки с помощью биометрических данных, таких как распознавание лица) в России за январь - сентябрь 2025 года вырос в 5,5 раза и составил 116 млрд рублей, следует из сообщения Сбера.

В 2024 году показатель составил 21 млрд рублей.

Количество транзакций превысило 130 млн - это в четыре раза больше, чем за весь 2024 год.

С середины 2023 года сервисом "Оплата улыбкой" воспользовались 4,4 млн уникальных пользователей. Рост числа пользователей в 2025 году составил 169%.

"Оплата улыбкой" уже доступна на 1,4 млн терминалов по всей стране, а к 2026 году их станет уже 2 млн. Мы видим устойчивое массовое принятие технологии всеми поколениями: средний возраст клиентов сегодня составляет 43 года", - отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

По данным Сбера, наибольшая доля пользователей "Оплаты улыбкой" зафиксирована в Москве (7,7%) и Санкт-Петербурге (3,8%), остальные регионы составляют 88,6%.

Пик активности приходится на дневные часы (12:00-18:00), в это время совершается почти половина всех операций (47%).