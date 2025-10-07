Российским производителям микроэлектроники перестали давать деньги

Сразу несколько десятков российских производителей микроэлектроники столкнулись с многомесячными задержками выделения средств по грантам в рамках акселератора «Микроэлектроника». Об этом со ссылкой на три источника в компаниях, ожидающих очередных траншей, пишет Cnews.

Деньги на программу переводит Минпромторг, а отвечает за их движение инновационный центр «Сколково». Механизм работает следующим образом: средства гранта кладутся на отдельный счет, а компания получает их поэтапно, предоставляя оператору документы для разморозки очередной суммы.

Один из собеседников издания пожаловался, что отчет ушел в «Сколково» весной, но денег компания не получила. В прошлые годы на проверку документов уходило не больше недели.

В результате сроки исполнения проектов по микроэлектронике сдвигаются вправо. В «Сколково» признали проблему, подчеркнув, что понимают критическую важность финансирования для разработок и принимают все необходимые меры для скорейшего разрешения ситуации.

Источники утверждают, что после сокращений в «Сколково» отдел, отвечающий за акселератор, остался почти без сотрудников, что не подтверждают в центре. Однако на его сайте сообщается, что оценка заявок по гранту и заключение договоров о его предоставлении заморожены. В качестве причины названо отсутствие средств на новые субсидии.

Сам акселератор был запущен в 2022 году. Его целью была названа поддержка средних и малых дизайн-центров микроэлектроники. В 2023 году размер гранта, предусмотренный госпрограммой «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности России», составлял от 10 до 50 миллионов рублей.

Однако в июле этого года стало известно о намерении Минпромторга урезать расходы на госпрограмму более чем в пять раз, до 4,9 миллиарда рублей. Кроме того, правительство отказалось от субсидий для производителей электронно-компонентной базы в пользу программы льготного кредитования, на которую тоже нет денег.

Ранее сообщалось, что крупнейший в России производитель электронных компонентов «Ангстрем» стал самой убыточной компанией страны по итогам 2024 года. В свою очередь, крупные российские производители электроники «ПК Аквариус» и Fplus в последние месяцы столкнулись с валом требований и судебных о возврате долгов.