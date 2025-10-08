Indian Oil возобновила оплату в юанях импорта российской нефти

Государственная корпорация Indian Oil - одна из крупнейших в Индии - возобновила оплату российской нефти в юанях на фоне улучшения отношений республики с Китаем.

Как сообщило агентство Reuters, корпорация в последнее время осуществила прямую оплату в китайской валюте нескольких партий сырой нефти из РФ. При заключении сделок цена устанавливается в долларах США, а эквивалентная оплата осуществляется в китайской валюте, что упрощает торговые операции и способствует расширению поставок нефти из России в Индию.

Юани начали вновь использоваться в платежах индийскими нефтеперерабатывающими компаниями после того, как в 2023 году они были вынуждены прекратить их применение в оплате импорта из-за роста напряженности в отношениях Индии и Китая после вооруженного конфликта на границе. Несмотря на это, по информации агентства, ряд индийских частных компаний продолжали часто оплачивать поставки из России в юанях.

Санкции Запада, введенные против России в 2022 году, ускорили использование Индией во внешней торговле альтернативных валют, включая китайский юань и дирхам ОАЭ, для расчетов по нефтяным сделкам, в которых до сих пор доминировал доллар США, отметил Reuters.

Как ранее сообщил в интервью ТАСС посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов, около 90% прямых платежей между Россией и Индией приходятся на национальные валюты. Между странами продолжаются переговоры о взаимном признании платежных систем "Мир" и RuPay. По его словам, вопрос осуществления розничных трансграничных операций решается российскими банками, представленными в Индии, в первую очередь ВТБ и Сбербанком.