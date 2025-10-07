Два банка в России утратили статус системно значимых

«Открытие» и Росбанк утратили статус системно значимых в России. Об этом пресс-служба Центробанка.

В соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» регулятор утвердил перечень системно значимых кредитных организаций, на долю которых приходится порядка 80 процентов совокупных активов российского банковского сектора. Их перечень пополнил Банк ДОМ РФ. «Открытие» и Росбанк исключили из перечня системно значимых.

Ранее в ЦБ отметили, что, по данным на 6 октября, средняя ставка по годовому вкладу в 20 крупнейших банках России упала до 12,98 процента. Ранее средняя ставка по такому вкладу опускалась ниже 13 процентов в апреле 2024 года. К началу текущей недели средняя ставка по вкладу на шесть месяцев достигла 14,37 процента, а по трехмесячному вкладу — 15,23 процента.