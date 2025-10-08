Bloomberg: стартап Маска xAI привлекает до $20 млрд за счет инвестиций Nvidia

Cтартап xAI Илона Маска, который разработал чат-бот на базе искусственного интеллекта (ИИ) Grok, привлекает гораздо большее финансирование, чем ожидалось ранее, - до $20 млрд, в частности, благодаря инвестициям производителя чипов корпорации Nvidia.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Финансирование, включающее акционерный капитал и заемные средства до $2 млрд, будет привязано, по их данным, "к графическим процессорам Nvidia", которые xAI планирует использовать в расположенном в Мемфисе Colossus 2, крупнейшем центре обработки данных компании. Финансирование будет осуществляться через специализированную компанию SPV (Special Purpose Vehicle), созданную для этой цели.

SPV, действующая независимо от материнской компании, будет использована для приобретения процессоров Nvidia. Стартап Маска затем будет сдавать эти чипы в аренду на пять лет, что позволит финансистам с Уолл-стрит окупить свои инвестиции.

Подобный масштабный прирост капитала - последний шаг в развитии индустрии искусственного интеллекта, в которой крупные технологические компании стремительно инвестируют десятки миллиардов долларов в создание инфраструктуры, необходимой для разработки его передовых моделей, говорится в публикации.

6 октября OpenAI, самый дорогой стартап в мире (оценивается в $500 млрд), и AMD объявили о заключении пятилетнего партнерства в сфере инфраструктуры для ИИ. По оценке производителя чипов AMD, сделка принесет компании десятки миллиардов долларов в течение пяти лет. Meta Platforms (признана в России экстремистской) за последние несколько месяцев заключила несколько многомиллиардных сделок, включая пакет финансирования на $29 млрд для центров обработки данных.

Только на рынке облигаций США технологические компании привлекли в 2025 году около $157 млрд, что на 70% больше, чем в 2024 году.