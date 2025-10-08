Инвестиции финансового сектора в нейросети бьют рекорды

Финансовый сектор занимает первое место в России по доле затрат на искусственный интеллект: инвестиции достигли 56,8 млрд рублей - это абсолютный рекорд для отечественного рынка. За 2024 год объем инвестиций в ИИ в России составил 305 млрд руб., увеличившись за год на 36%. Эксперты отмечают, что пока основным инвестором в ИИ-решения является государство.

По словам Дмитрия Харитонова, генерального директора Т1, озвучившего эти данные на форуме "Финополис 2025", финтех первым перешел к стандартизации технологии, и в течение 2-3 лет здесь можно ожидать настоящей революции по внедрению отечественных решений. Согласно исследованию "Пульс цифровизации", с которым ознакомилась "РГ", нейросетевые технологии выступают главным драйвером бизнес-инноваций для банков и страховых компаний. Так, 84% компаний, внедривших ИИ, используют технологии обработки естественного языка - это чат-боты и автоматизированный анализ документов. Более 70% организаций применяют технологии компьютерного зрения, чаще всего - для биометрической идентификации и верификации документов. Развита поддержка принятия решений - интеллектуальные помощники функционируют в 66% компаний, внедривших ИИ.

"В ближайшие два-три года мы прогнозируем существенный рост интереса к подобным решениям, созданным российскими вендорами. Уже сейчас наблюдается быстрый переход на отечественные ИИ-решения, особенно в области управления рисками и персонализированного обслуживания. По данным экспертов, к 2027 году крупнейшие игроки рассчитывают довести долю импортозамещения таких технологий до 90%", - полагает Харитонов.

"Действительно, развитие ИИ в финансовом секторе России демонстрирует впечатляющие темпы и задает тренд для других ключевых отраслей экономики", -соглашается Ксения Лапшина, руководитель проектов в области искусственного интеллекта АНО "Цифровая экономика".

Она отмечает, что ИИ активно внедряется и в других отраслях. В промышленности ИИ-технологии находят применение в процессах производства и управлении данными, помогают повысить производительность труда и объемы выпуска продукции. Аналогичные тенденции наблюдаются в сфере ТЭК. В АПК внедрение ИИ и Интернета вещей (IoT) способствует росту урожайности благодаря точному мониторингу условий и автоматизации процессов. В здравоохранении цифровые диагностика и ИИ-помощники способствуют сокращению времени постановки диагнозов и повышению точности лечения.

"Большая часть инвестиций в ИИ в России приходится на государство. Активность частного бизнеса также растет, что говорит о повышении доверия к ИИ-технологиям: компании не ждут государственной поддержки, а активно вкладываются в инновации", - подчеркивает Лапшина.

Эксперты напоминают, что в рамках федпроекта "Искусственный интеллект" в 2025 году выделено 7,7 млрд рублей. Направление признано стратегически важным. Следующим шагом станет внедрение ИИ-агентов, которые смогут в автоматизированном режиме взять на себя выполнение большого числа пользовательских задач. Как ожидается, это способно радикально изменить целый ряд отраслей.