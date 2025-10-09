Российские металлурги попросили о помощи

Отраслевая ассоциация черной металлургии «Русская сталь» обратилась к Минфину и Минпромторгу с просьбой предоставить дополнительную помощь предприятиям отрасли, потому что планируемые меры оцениваются как недостаточные. Об этом со ссылкой на текст письма, который подтвердили в крупных металлургических компаниях, сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о продлении до 30 декабря 2025 года сроков уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду. Также металлурги просят перенести сроки уплаты налогов и страховых взносов на первую половину 2026 года и дать возможность переводить средства постепенно.

Что касается уже имеющихся по состоянию на 1 августа задолженностей, то авторы обращения просят не применять предусмотренные Налоговым кодексом способы их взыскания.

В «Русской стали» подчеркнули, что отдельные компании без утверждения этих мер испытают сложности с выплатой заработной платы и других обязательных платежей. Остальным дополнительная поддержка высвободит средства на покрытие дефицита финансирование деятельности и инвестиций.

К настоящему времени правительство готово предоставить металлургам отсрочку на уплату акциза и НДПИ до 1 декабря и только для платежей со сроками с сентября по ноябрь. В отрасли оценивают меру как полезную, но недостаточную и не решающую проблем компаний.

Авторы обращения напоминают, что в 2024 году экспорт металлургической продукции упал на 7,9 процента, а если сравнивать с 2021-м — на 35 процентов. Внутреннее потребление стали снизилось на 5,6 процента. Производство проката в прошлом году упало на 6,4 процента в годовом выражении и 13 процентов — по отношению к 2021 году. В 2025 году внутренний спрос на сталь может потерять 12 процентов.

Младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Олег Емельченков отметил, что сама по себе поддержка металлургической отрасли со стороны властей поможет ей удержаться на плаву, но решить проблему сможет только улучшение ситуации в строительной отрасли. Без активного госзаказа и программ поддержки жилищного и инфраструктурного строительства часть производителей, лишившись спроса, выжить не смогут.

Ранее «Русская сталь» обратилась к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой не допустить роста сборов с отрасли, на котором настаивает ОАО «Российские железные дороги». По их оценке, такая инициатива логистические расходы предприятий отрасли на 12,7 миллиарда рублей и усугубит кризис.