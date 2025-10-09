Российские промышленные гиганты столкнулись с серьезной проблемой

Российские промышленные гиганты начали отправлять рабочих в неоплачиваемый отпуск. Причина такого решения — стагнация военной экономики и сокращения внутреннего спроса, пишет Reuters.

Как сообщается, компании сокращают рабочую неделю ради снижения затрат на оплату труда, не допуская роста безработицы. Агентство обнаружило шесть фирм в горнодобывающем и транспортном секторах, столкнувшихся с трудностями. Конфликт на Украине и санкции со стороны Запада негативно сказываются на российских заводах, многие из которых были основаны еще в 1930-х годах, говорится в материале.

Центр макроэкономического анализа прогнозирует снижение ВВП до 0,7-1,0% в этом году. Компании борются с высокими процентными ставками, сильным рублем, падением внутреннего спроса, санкциями и дешевым китайским импортом, отмечает агентство.

Ранее издание The Financial Times сообщило, что британская сталелитейная промышленность находится на грани крупнейшего кризиса из-за планов ЕС ввести 50%-ные пошлины на импорт стали сверх квот 2013 года. Этот шаг направлен на защиту от дешевого китайского, турецкого и вьетнамского импорта, который привел к потере более 90 000 рабочих мест в Европе с 2008 года.