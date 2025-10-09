Сбер получит патент на свою технологию бесконтактной оплаты

Сбер планирует запатентовать технологию «Вжух», об этом сообщил, старший вице-президент Сбера Дмитрий Малых на полях форума «Финополис».

Он отметил, что технология «Вжух» — полностью российская разработка. По словам Малыха, Сбер написал свой собственный программный продукт, который работает как на терминале, так и на устройстве пользователя, и использует решение самого смартфона, в частности, Bluetooth.

Топ-менеджер Сбера также рассказал о различиях между «Вжух» и «Волной». Как он пояснил, сервис Национальной системы платежных карт (НСПК) пока находится на стадии тестирования и не имеет сети приема. «Вжух» же доступен на 1,5 млн терминалах Сбера, и его функциональность не ограничивается картой «Мир».

«У НСПК есть только карточка «Мир». Однако в России очень много пользователей, которые продолжают пользоваться Visa и Masterсard. Поэтому «Вжух» работает абсолютно с любым счетом, а не только с картой. Также наша технология доступна в офлайне, что является большим преимуществом», — отметил Малых.

В Сбере добавили, что технология открыта для рынка, уже 30 банков ожидают подключения к ней в ближайшее время. Кроме того, сервис можно интегрировать в POS-терминалы.