Российские банки заявили о возможности перебоев при массовом перевыпуске карт

На фоне обсуждения вероятной массовой замены в России банковских карт международных платежных систем Visa и Mastercard на карты национальной системы «Мир» представители банков отметили, что инициатива может создать дополнительную нагрузку на инфраструктуру и вызвать временные неудобства для клиентов. Об этом они сообщили «Газете.Ru».

Сообщается, что до 2022 года большинство карт в России выпускалось системами Visa и Mastercard. После их ухода доля национальной системы «Мир» превысила 50%. По данным Банка России, по объему операций в третьем квартале 2024 года доля карт «Мир» достигла 64%, а общее количество выпущенных карт превысило 400 млн.

Инициатива НСПК предполагает постепенный отказ от автоматического перевыпуска карт международных систем. Клиентам в таком случае потребуется лично обращаться в банк для получения новой карты, из-за чего могут возникнуть массовые очереди в отделения.

Банковские эксперты указали, что массовый перевыпуск может привести к росту нагрузки на отделения и колл-центры, особенно в регионах с ограниченной филиальной сетью. Возможны временные перебои в доступе к средствам у отдельных категорий граждан, включая пенсионеров и получателей пособий.

Кроме того, отмечается, что замена десятков миллионов карт потребует значительных расходов на производство, доставку и утилизацию, а также может оказать влияние на экологическую ситуацию.

В НСПК подчеркнули, что официального решения о сроках перехода пока нет. Банки выражают готовность поддерживать развитие системы «Мир», но считают важным обеспечить плавный и комфортный для клиентов процесс.

Рынок ожидает разъяснений от НСПК и Банка России в ближайшие месяцы.

Тема вновь оказалась в центре внимания после интервью генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрия Дубынина, который сообщил, что 1 января 2025 года истекли сертификаты безопасности у чипов международных платежных систем. По его словам, этот фактор стал одной из причин обсуждения ограничений на их использование.