Части сотрудников «Уралвагонзавода» сократят рабочую неделю

Часть специалистов гражданского сегмента «Уралвагонзавода» перейдут на четырехдневную рабочую неделю в связи с падением спроса на гражданскую продукцию. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе корпорации.

Там отметили, что у завода имеются другие направления, обеспеченные заказами, куда сотрудники, которых переведут на четырехдневную рабочую неделю, смогут перейти. Кроме того им организуют переобучение новым рабочим профессиям.

«"Уралвагонзавод" продолжает стабильную работу благодаря своей многопрофильности. Переход на четырехдневную рабочую неделю абсолютно не касается исполнения корпорацией государственного оборонного заказа, где для желающих работать всегда открыты двери», — добавили в пресс-службе.

«Уралвагонзавод» входит в «Ростех». Помимо железнодорожных вагонов предприятие разрабатывает и производит дорожно-строительные машины и военную технику, в том числе боевые машины поддержки танков «Терминатор», бронированные машины разминирования БМР-3М, танки «Армата» Т-14, Т-90 и Т-72.