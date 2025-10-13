Вучич заявил о взаимопонимании с Россией по вопросам NIS и энергетики

Президент Сербии Александр Вучич после переговоров с замминистра энергетики России Павлом Сорокиным и главой правления «Газпром нефти» выразил уверенность, что нехватки топлива и нефтепродуктов в Сербии не будет.

Вучич отметил, что удовлетворён открытостью, конструктивностью и искренностью прошедшего разговора.

«Могу сказать гражданам Сербии — нехватки нефти, нефтепродуктов, какого-либо большого энергетического кризиса в Сербии не будет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал увеличение поставок нефти в Сербию из-за санкций США против NIS.