Стало известно, сколько немецких компаний осталось в России

В России, несмотря на ухудшение отношений Москвы и Берлина, продолжают работу 1,4 тысячи германских компаний, пишет Bild со ссылкой на источники.

По данным газеты, Россия и Германия в настоящее время не находятся в состоянии войны, но в тоже время и мира между странами нет.

Вместе с тем, дочерние компании крупных холдингов, а также фирмы с контрольным участием немецкого капитала остаются на российском рынке, их оборот за прошлый год составил порядка 20 млрд евро.

Журналисты заметили, что представители концернов согласились ответить на их вопрос о том, почему они остались в России.

Так, производитель медицинского оборудования B. Braun сообщил, что деятельность компании в РФ ограничивается оказанием базовой медицинской помощи гражданскому населению.

В пресс-службе фармкомпании Merck пояснили, что бизнес в России сокращен до необходимых услуг в сфере здравоохранения в интересах пациентов.

Сотрудники ряда брендов заявили также, что их деятельность направлена на обеспечение поставок и выполнение ответственности перед сотрудниками на местах.