Акции Xiaomi упали из-за сгоревшего вместе с водителем электрокара SU7 Ultra

Акции компании Xiaomi упали на 6,5% на фоне инцидента с участием их нового электромобиля SU7 Ultra, который сгорел вместе с водителем после серьезного дорожно-транспортного происшествия в Чэнду, крупнейшем городе Западного Китая. Об этом сообщает издание CarNewsChina (CNC).

Инцидент произошел рано утром 13 октября, около 3:16 по местному времени, на проспекте Тяньфу. По данным очевидцев и многочисленным видеозаписям, распространенным в сети, электрокар загорелся после столкновения с разделительным отбойником.

Видеоматериалы, снятые другими участниками движения, демонстрируют драматические попытки спасения. Несколько водителей немедленно остановились, чтобы помочь находившимся внутри. Однако, по свидетельствам, попытки разбить боковые стекла локтями и подошвами обуви оказались безуспешными — стекло оставалось целым. Впоследствии был применен огнетушитель в сторону водительского сиденья, но быстрое распространение огня и высокая температура не позволили спасателям приблизиться к автомобилю.

В социальных сетях активно обсуждается версия о том, что двери автомобиля оказались заблокированы, что помешало эвакуации. Хотя официального подтверждения этой информации пока нет, кадры, на которых видно пылающий SU7 и нескольких человек, безуспешно пытающихся открыть двери, только усилили эти спекуляции. По данным CNC, из всех находившихся на момент ДТП в машине людей не удалось эвакуировать только водителя.

На данный момент местные власти Чэнду и компания Xiaomi Auto не выпустили официальных заявлений относительно обстоятельств аварии. Причина ДТП и детали инцидента остаются предметом расследования.

