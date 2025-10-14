На Ходынке создали альтернативу кварталу Москва-Сити

За два месяца офисные помещения в новом деловом квартале на Ходынке сданы практически полностью, свободны не более 3%. Интерес к площадям проявил как малый бизнес, так и крупные игроки, сообщила компания-девелопер St Michael.

В компании объяснили высокий спрос арендаторов несколькими факторами. В качестве ключевого названы локация и инфраструктура. Деловой квартал расположен недалеко от Третьего транспортного и Садового кольца, а также четырех станций метрополитена (МЦК «Зорге», «Хорошево», метро Хорошевская/Полежаевская и ЦСКА).

«Арендаторы нередко сравнивают наш квартал с Москва-Сити, а свой выбор в пользу «Зорге 9» объясняют комфортной, камерной атмосферой. Также нужно отметить определенный инвестиционный интерес, потому что, в сравнении с уже сложившимися территориями, у новой локации большой потенциал развития», — поделился глава девелоперской компании St Michael Денис Басс.

В компании добавили, что также сыграл роль рост спроса со стороны бизнеса на малые и средние офисы, он стабильно фиксируется с 2020 года. Особенно в таких помещениях заинтересованы небольшие команды, стартапы и онлайн-бизнес. В компании отметили, что офисы в деловом квартале расположены на отдельных этажах, позволяя создать комфортные условия для рабочих процессов и жизни в жилой части.

Отмечается, что офисы на Ходынке имеют свободную планировку, что позволяет как разбить их на кабинеты, так и создать помещения для большой команды. Последнее, как рассказал девелопер, уже привлекло и более крупных участников рынка.