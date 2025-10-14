Американский малый бизнес впал в пессимизм

Оптимизм представителей малого предпринимательства упал до трехмесячного минимума. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на Национальную федерацию независимого бизнеса.

Причиной таких настроений стали мрачные прогнозы поводу экономических перспектив государства и ситуаций с запасами. Как следствие, соответствующий индекс упал на два пункта, до 98,8 процента. Опрос показал, что лишь 23 процента малых предпринимателей ждут улучшения условий ведения бизнеса в ближайшие полгода. В августе этот показатель был на 11 процентных пунктов выше.

Кроме того, деловых людей сильно беспокоит инфляция: 14 процентов респондентов заявили, что рост расходов стал для них самой большой проблемой в ведении бизнеса. Это на три процентных пункта больше, чем в августе. Также 31 процент признались, что повысят цены в течение следующих трех месяцев. Это стало самым высоким показателем с июня.

В первых числах октября стало известно, что президент США Дональд Трамп и его соратники собрались просить помощи у бизнеса, пытаясь таким образом преодолеть шатдаун. Речь идет о том, что Вашингтон хочет заручиться поддержкой влиятельных компаний и объединений трудящихся, чтобы подтолкнуть демократов в сенате завершить шатдаун правительства.