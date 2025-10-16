Биржу Binance обвинили в недавнем крахе на криптовалютном рынке

Рынок криптовалют пережил резкое падение 11 октября, которое привело к каскадным принудительным ликвидациям депозитов трейдеров на сумму более $19 млрд долларов по всему миру. Первопричиной обвала стала уязвимость во внутренней системе оценки обеспечения (залога) на бирже Binance, которая была использована в корыстных целях группой недобросовестных трейдеров. К такому выводу пришел известный альткоин-евангелист и криптовалютный аналитик, выступающий в X (Twitter) под ником ElonTraders.

По имеющимся данным, на Binance произошло сброс активов, включая USDe, wBETH и BNSOL, на сумму от $60 до 90 млн. Эта операция была направлена на эксплуатацию особенности дизайна Binance: платформа оценивала эти активы, используя данные собственного ордербука, а не внешние оракулы, как это принято в индустрии. Непосредственно на Binance это привело к локальному откреплению цены USDe от доллара до $0,65, в то время как на других рынках он сохранял привязку к $1. Поскольку так называемый «Единый аккаунт» Binance оценивал залог по внутренним ценам, это мгновенно обнулило маржинальную стоимость обеспечения и спровоцировало принудительные ликвидации на сумму от $500 млн до $1 млрд.

Ситуация усугубилась тем, что примерно в то же время появилась новость о введении Дональдом Трампом 100-процентных тарифов против Китая, что вызвало общую макроэкономическую панику, которая только ускорила каскад ликвидаций.

Параллельно с событиями на Binance, за несколько часов до объявления Трампа, на деривативной платформе Hyperliquid были открыты короткие позиции (шорты) по биткоину (BTC) и эфириуму (ETH) на общую сумму $1,1 млрд. Эти позиции были профинансированы за счет 110 млн USDC, средства которых имели связи с Arbitrum. Когда каскад ликвидаций на Binance обрушил цены на основные криптовалюты, эти шорты принесли атакующим прибыль в размере около $192 млн, поскольку позиции были закрыты на самом дне обвала.

В результате ликвидации на Binance, а также последующие действия ботов на других биржах и вынужденное хеджирование маркет-мейкеров привели к глобальному обвалу, затронувшему альткоины, многие из которых потеряли 50–70% стоимости в течение дня. Весь этот системный сбой был инициирован манипуляцией залогом на сумму менее $100 мллн.

ElonTraders подчеркнул, что протокол Ethena (USDe) не несет ответственности за произошедшее, так как его обеспечение оставалось полным, а привязка к доллару сохранялась за пределами экосистемы Binance. Binance позднее признала наличие «проблем, связанных с платформой», пообещала компенсации пользователям и оперативно внедрила оракулы для оценки залогов, а также минимальные ценовые пороги.

Инцидент стал ярким примером того, как ошибки в оценке обеспечения на стороне биржи могут спровоцировать масштабный кризис ликвидности, особенно в сочетании с внешним макроэкономическим шоком.