Россия отказала Вучичу в вопросе о NIS

Президент Сербии Александр Вучич предложил Москве сделку, которая предполагала выкуп Белградом российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Об этом сообщило издание SeeNews со ссылкой на газету Vecernje Novosti.

По ее данным, такое предложение прозвучало в ходе встречи сербского лидера с председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. Сербская сторона пообещала, что после стабилизации геополитической ситуации она вернет Москве эту долю. Однако в России с этим предложением не согласились и дали понять, что хотели бы видеть в качестве покупателя какую-то третью сторону. Возможно, даже США.

Ранее Вучич заявил, что переговоры с Россией прошли в конструктивной и открытой атмосфере. Однако он признал, что ситуация в энергетическом секторе остается сложной.

Перед этим Вучич признался, что его страна разочарована тем, что договор о поставках российского газа будет действовать только до конца 2025 года, в то время как Белград рассчитывал на контракт с Москвой минимум до мая 2026 года.