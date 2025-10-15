Таврический банк признали банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал Таврический банк банкротом по иску ЦБ. Об этом 15 октября сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку дел.

По данным портала «Электронное правосудие», в отношении кредитной организации открыли конкурсное производство.

«Признать должника банкротом», — гласит решение инстанции.

Как писала «Парламентская газета», в начале сентября регулятор отозвал у Таврического банка лицензию. Причиной стало отсутствие перспектив продолжения санации компании. Кредитная организация, занимавшая 60-е место по величине активов, полностью утратила собственные средства. До назначения конкурсного управляющего или ликвидатора в банке действует временная администрация.