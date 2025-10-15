Тим Кук пообещал увеличить инвестиции Apple в Китай

Генеральный директор Apple Тим Кук во время визита в Китай пообещал расширить инвестиции и укрепить сотрудничество с местными поставщиками. Встреча с министром промышленности и информационных технологий Ли Лэчэном прошла в среду, сообщили китайские официальные источники.

Китай остаётся крупнейшим рынком Apple за пределами США, а также важным центром производства устройств компании. Несмотря на попытки диверсифицировать цепочку поставок, включая расширение сборки iPhone в Индии, большая часть продукции по-прежнему производится в Китае при участии Foxconn и Luxshare Precision Industry.

Во время визита Кук также встретился с создателем Labubu, посетил магазин Apple в Шанхае и объявил о пожертвовании Технологическому университету Цинхуа, одному из ведущих учебных заведений страны.