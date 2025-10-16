Сеть магазинов 7-Еleven подала заявку на регистрацию товарного знака в Роспатенте

Сеть магазинов 7-Еleven подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию своего товарного знака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу службы.

© m24.ru

Уточняется, что под товарным знаком 7-Еleven планирует производить и продавать различную продукцию и напитки. При этом торговая сеть уже имеет в России зарегистрированные логотипы, один из которых действует до 2032 года.

Ранее компания PepsiCo подавала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Mirinda. Под соответствующим товарным знаком компания планирует производить газированную воду, лимонады, сиропы, смузи и ряд других напитков.

Кроме того, компания McDonald's подала заявку на регистрацию товарного знака "Макдоналдс". Под ним американская компания планирует производить и продавать в России напитки и еду быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и доставку еды.