Возможность прихода сети 7-Eleven в Россию оценили

Lenta.ruиещё 3

Тот факт, что сеть магазинов 7-Eleven зарегистрировала в России несколько товарных знаков, не означает, что компания обязательно придет на российский рынок. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор по аналитике исследовательской компании NTech Леонид Ардалионов.

Возможность прихода сети 7-Eleven в Россию оценили
© Лента.Ru

«В данном случае регистрация товарного знака не может свидетельствовать, что компания обязательно придет на российский рынок. Напрямую это не может быть связано», — констатировал он. Эксперт уточнил, что таким образом корпорация может защитить себя от потенциальных судебных разбирательств, если «некий гражданин в России до них зарегистрирует их узнаваемые знаки и захочет их использовать в своих интересах».

Также Ардалионов добавил, что патентное законодательство само по себе очень сложное.

«Есть общепринятая мировая практика, когда международные компании превентивно защищают свои товарные знаки. Если они зарегистрированы в той или иной стране, то никто не имеет права их использовать», — заключил он.

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о том, что 7-Eleven зарегистрировала в России восемь товарных знаков, а также логотип на бумажных пакетах и фирменные полоски, которые вывешиваются на продуктовой сети.

7-Eleven — крупнейшая в мире сеть магазинов шаговой доступности. В настоящее время в 17 странах работают свыше 83 тысяч фирменных магазинов.

1