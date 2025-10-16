Выручка Х5 в III квартале выросла на 18,5%

Выручка российской продуктовой розничной компании Х5 (управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") в III квартале 2025 года выросла на 18,5% по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.

Рост чистой розничной выручки торговой сети "Пятерочка" составил 15,6%, она достигла 913,8 млрд рублей при росте LFL-продаж на 9,7%. LFL-трафик вырос на 0,2%, в то время как LFL-средний чек вырос на 9,5% на фоне продовольственной инфляции. Сеть продолжила расширяться, добавив 644 новых магазина (без учета закрытий).

Розничная выручка торговой сети "Перекресток" выросла на 7,5% и составила 122,6 млрд рублей, при этом LFL-продажи формата увеличились на 7,3%. Выручка сети "Чижик" выросла на 65,3%, достигнув 103,8 млрд руб. Торговая сеть открыла 237 новых магазинов, общее количество магазинов на 30 сентября 2025 года составило 2 909.

Средний чек всех сетей ("Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") компании вырос до 566,1 рублей, а сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 10,6%.

Продажи цифровых бизнесов (Vprok.ru, экспресс-доставка, 5Post и доставка "Много лосося") выросли на 43,6%, до 65 млрд рублей. В третьем квартале MAU цифровых сервисов X5 составило 48,7 млн, показав рост на 23,7%. Общий объем продаж X5 Digital в третьем квартале достиг 72,7 млрд рублей, увеличившись на 47,3%.

Выручка сервиса доставки заказов 5Post выросла на 23,9% в третьем квартале 2025 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,948 млрд рублей.

О компании

X5 - российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами "у дома" "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток" и "жесткими" дискаунтерами "Чижик". X5 также развивает цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и "Много лосося".

На 30 сентября 2025 года под управлением X5 находились 29 011 магазинов, а также 80 распределительных центров и 7 210 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.