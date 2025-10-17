Газпром завершил подготовку к работе в осенне-зимний сезон

Газпром сообщил о завершении всех плановых и профилактических работ для обеспечения бесперебойной работы производственного комплекса в зимний период.

Производственный комплекс Газпрома полностью готов к стабильной работе в предстоящий осенне-зимний период 2025/2026 года, сообщает компания в своем Telegram-канале. Отмечается, что все запланированные планово-профилактические и ремонтные работы были выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В сообщении подчеркивается, что комплекс мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду завершен, что позволит обеспечить надежность и бесперебойность поставок газа в пиковые месяцы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России ожидается беспрецедентный рост потребления газа в 2025 году из-за активной газификации и увеличения спроса на электроэнергию.

Газпром завершил закачку газа в подземные хранилища, увеличив оперативный резерв до 73,17 млрд кубометров.

Колебание температуры на один градус может вызвать рост потребления газа в развитых странах на 350 млрд кубометров.