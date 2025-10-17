Заводы "Роснефти" получили высшие оценки за социальные программы и условия труда

Дочерние предприятия "Роснефти" - Куйбышевский, Новокуйбышевский и Комсомольский нефтеперерабатывающие заводы - стали победителями и призерами региональных этапов Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" по итогам 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба компании. Отмечается, что конкурс оценивает достижения предприятий в сфере социальной политики, условий труда, развития кадрового потенциала и поддержки работников. Куйбышевский НПЗ завоевал первое место в номинациях "За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы", "За поддержку работников-многодетных родителей и их детей" и "За формирование здорового образа жизни". Также предприятие получило серебряные награды за развитие социального партнерства, улучшение условий труда для работников с семейными обязанностями и вклад в развитие территорий, и бронзу - за развитие кадрового потенциала. В компании отметили, что на заводе реализуются корпоративные программы по профессиональному обучению, поддержке многодетных семей, обеспечению жильем и медицинскому обслуживанию сотрудников. Особое внимание уделяется развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни. Комсомольский НПЗ занял первое место в номинациях "За создание и развитие рабочих мест" и "За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями". Предприятие отмечено за поддержку многодетных семей, развитие социального партнерства и кадрового потенциала, а также за мероприятия по снижению травматизма. Новокуйбышевский НПЗ стал лидером в семи номинациях, включая "За развитие кадрового потенциала", "За развитие социального партнёрства" и "За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями".