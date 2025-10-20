Стало известно о повальном закрытии автодилерских центров в России

По итогам первых девяти месяцев 2025 года в России закрылись в общей сложности 638 автодилерских центров. О повальном уходе с рынка подобного рода розничных площадок сообщает ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования «Газпромбанк Автолизинг» и «Автобизнесревю».

За тот же период в стране открылись 513 новых автосалонов. В результате в январе-сентябре суммарное количество дилерских центров в стране сократилось на 125 штук и составило 4036 единиц, уточнили эксперты.

С наибольшими проблемами столкнулись дистрибьютеры китайских концернов, отметили аналитики. За отчетный период число подобного рода салонов снизилось до 2,6 тысячи единиц. За это время в России открылись 403 таких дилерских центров, но закрылись заметно больше — 491.

«В китайском сегменте продолжался наиболее активный процесс переформатирования», — констатировали эксперты.

С падением рентабельности своего бизнеса в России китайские автопроизводители сталкиваются с начала года. По итогам первого квартала в стране закрылись в общей сложности 213 шоурумов брендов из КНР. Проблема затронула в том числе крупных игроков вроде Geely, Jetour и Jaecoo. Аналитики связывают подобную динамику с общим снижением продаж машин на внутреннем рынке, жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка (ЦБ), снижением доступности автозаймов и регулярным повышением утильсбора. Кроме того, у россиян становится все больше вопросов к качеству китайских автомобилей.

Нынешний год, отмечал директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский, станет убыточным не только для подавляющей части китайских дистрибьютеров, но и в целом для большинства представленных на российских рынке дилеров. Если тренд сохранится в среднесрочной перспективе, предупреждают эксперты, суммарное количество автосалонов в стране снова окажется значительно ниже четырех тысяч.