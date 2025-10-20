Союз торговых центров пожаловался ФАС на маркетплейсы

Союз торговых центров России (СТЦ) направил главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому жалобу на ценовой демпинг, проводимый маркетплейсами, пишет "Коммерсант".

В СТЦ заявили, что маркетплейсы устанавливают монопольно низкие цены на товары за свой счет. Эта политика является "недобросовестной и ущемляющей интересы участников рынка ритейла и торговых центров".

Участники рынка традиционного ритейла обеспокоены тем, что селлерам приходится продавать товар на 20-70% дешевле, чем в офлайн-рознице. Предотвращение подобных практик позволит предотвратить закрытие офлайн-магазинов, считают они.

Союз просит ФАС проанализировать сложившуюся ситуацию и предусмотреть ограничение.