Wildberries наращивает продажи в дружественных странах

Рост продаж онлайн-ретейлера Wildberries в дружественных странах обусловлен схожестью культурных кодов.

Об этом сообщила основательница Wildberries, глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким в кулуарах форума "Сделано в России".

"Во многом рост продаж наших предпринимателей, нашей площадки обусловлен как раз именно тем, что мы в первую очередь успешно развиваемся в странах, с которыми нас объединяет наше общее историческое прошлое, наши культурные коды", - сказала она.

