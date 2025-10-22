ЕС включит в пакет санкций против России четыре китайские компании

В рамках готовящегося девятнадцатого пакета антироссийских санкций Евросоюза под ограничения попадут четыре китайские фирмы, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По информации агентства, очередной санкционный список включает в себя два китайских нефтеперерабатывающих завода, торговую компанию и юридическое лицо.

Глава евродипломатии Кая Калласс ранее заявила, что новый пакет европейских санкций против России будет принят до конца этой недели.

В него должны войти ограничения против платежной системы «Мир», снижение потолка цен на нефть и полный запрет на операции с российскими нефтяными компаниями.