У «кошелька» Зеленского нашли бизнес в России

Приближенный к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич владеет бизнесом в России, который продолжил работать после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в 2022 году.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Это тот уникальный случай, когда "русский след" — не фабрикации ручных силовиков и телеграмм офиса [президента]. Это реальный бизнес друга президента, который мог годами приносить прибыль по обе стороны фронта», — написал он.

«Кошелек» Зеленского вернулся на Украину на фоне расследования о коррупции

По словам депутата, Миндич до декабря 2024 года являлся владельцем одной из компаний по производству лабораторных бриллиантов. При этом сама компания была создана уже после 2014 года и присоединения Крыма к России.