В России призвали остановить создание новой госкомпании

«Сообщество потребителей энергии», которое включает в себя представителей крупной отечественной промышленности, выступило против идеи создания государственной компании для строительства объектов электроэнергетики. Об этом говорится в письме организации от 21 октября в адрес главы Минэнерго Сергея Цивилева, на которое ссылается «Коммерсантъ».

Ведомство ранее предложило объединить отраслевой заказ на базе компании «Росэнергопроект», указывая, что высокая стоимость заемных средств делает слишком сложными иные способы финансирования работ. По оценке чиновников, промедление в этом вопросе может привести в перспективе к резкому росту цен на электроэнергию.

В министерстве полагают, что до 2042 года нужно построить мощности стоимостью 45 триллионов рублей. Однако источник финансирования найти не получается, потому что представителей бизнеса не устраивают предлагаемые условия. Если же строительством займется единая структура, то цену объектов за счет унификации технических решений для строительства ТЭС и льготного кредитования получится снизить на 30 процентов, рассчитывают в ведомстве.

Последняя редакция документа о создании «Росэнергопроекта», который должен вступить в силу в 2026 году, только увеличивает полномочия госструктуры. При этом члены «Сообщества потребителей энергии» ожидают, что их реализация не только не снизит, а напротив, увеличит стоимость строительства.

Авторы обращения напоминают, что в законопроекте нет мер по управлению и оптимизации цен на электроэнергию, зато есть контроль за инвестпрограммами и ценообразованием. Последний фактор может привести к снижению уровня конкуренции и росту стоимости работ, а также к увеличению финансовой нагрузки для промышленных потребителей.

Отдельно их возмущает планируемое обязательство заключать договоры на передачу электроэнергии только с системообразующими территориальными сетевыми организациями, а не с магистральными сетями, у которых тариф гораздо ниже. Такая новация даст только четырехкратный рост тарифов на услуги по передаче и повышение выручки «Россетей».

Также в ассоциации предлагают установить конкретные показатели, по которым можно было бы оценивать эффективность предлагаемых мер, чтобы возникли темы для обсуждения.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим отметил, что концентрация административных усилий на базе одной компании напоминает принципы, по которым развивалась советская энергетика. Однако в условиях рыночной экономики, считает эксперт, эффективность такой работы выглядит сомнительной, а кроме того, она увеличивает число непродуктивных процедур «с высоким коррупционным потенциалом».

Ранее Цивилев рассказал, что дефициты электроэнергии в различных регионах России в совокупности достигли 25 гигаватт, а перед государством, по сути, стоит задача «строительства новой системы электроэнергетики России», сопоставимая с задачами ГОЭЛРО (разработчик плана электрификации страны в СССР). Нынешние подходы к развитию отрасли, предупредил он, приведут к многолетней стагнации в экономике.