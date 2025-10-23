Цены на арабику на бирже выросли до рекордных $9500 за тонну

Биржевые цены на кофе сорта арабика установили очередной рекорд. Они поднялись выше $9,5 тысяч за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости. Как отмечается в сообщении "по состоянию на 15.12 мск стоимость декабрьского фьючерса на кофе арабика росла на 1,29%, до 4,263 доллара за фунт" - это около $9398 за тонну/ До этого в ходе торгов был также замечен рост цен на арабику. Максимально за день он поднимался до рекордных $9588 за тонну. Предыдущий рекорд цен на кофе сорта арабика был установлен в 11 февраля. Тогда он составлял $9479 за тонну. В сообщении также отмечается, что цена ноябрьского фьючерса на кофе сорта робуста выросла на 1,14% - до $4800 за тонну. В августе экономист Люза Байгузина заявляла, что кофе в России может подорожать в 2026 году на 5 -10% в 2026 году при оптимистичном сценарии. При умеренном сценарии рост цен составит 10 - 20%. По словам Байгузиной, в случае продолжения экстремальных погодных условий и увеличения других вышеуказанных факторов, увеличение цен может составить 20 - 40%.