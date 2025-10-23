Исследование Rambler&Co и PR News: что нужно бизнесу будущего

Сдвиг в ожиданиях от бизнеса – на смену технологическим чудесам пришел запрос на эмпатию и «апгрейд» повседневности.

© Нейросеть

23 октября 2025 года на международной конференции ResearchExpo 2025 медиахолдинг Rambler&Co и компания PR News представили результаты второго этапа совместного исследования. Оно посвящено будущему – как его воспринимают россияне, что пишут о нем медиа и какие выводы может сделать из этого бизнес. В основе – онлайн-опрос почти полумиллиона интернет-пользователей ресурсов медиахолдинга и контент-анализ более 32 тысяч публикаций федеральных СМИ.

Согласно исследованию, будущее перестало быть абстрактной далекой перспективой – для 35% россиян оно уже наступило. Люди мыслят прагматично и ждут от бизнеса не футуристических обещаний, а конкретных решений, которые упростят их жизнь здесь и сейчас. На первый план выходят запросы на безопасность, контроль, персональный технологический апгрейд и, что особенно важно, – на человечность и эмпатию.

Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co:

«Данные исследования выявили парадокс: в эпоху высоких технологий критически важным навыком для будущего респонденты называют простую человеческую коммуникацию. По мнению россиян, ценность технологий должна определяться их способностью усиливать человеческое взаимодействие, а не заменять его – и это новая парадигма для бизнеса будущего. Не удивлять сложными технологиями, а встраиваться в жизненные сценарии, давая ощущение безопасности, контроля, помощи рядом, предсказуемости и искренней заботы. Эмпатия – это новый интерфейс, и те компании, которые смогут автоматизировать процессы, не автоматизируя отношения, станут лидерами в своей сфере и сегодня, и в будущем».

Лилия Глазова, генеральный директор исследовательской компании PR News:

«Самое важное в нашем исследовании образа будущего – его практическая применимость и стратегическая ценность. Нам удалось подготовить по-настоящему прикладной инструмент для корректировки и приведения коммуникационных стратегий к совершенству. Результаты исследования позволяют понять, как попасть в жизненные сценарии и мотивационно-ценностную картину мира аудитории в условиях перенасыщенной информационной среды».

В исследовании заметен тренд в потребительских ожиданиях. В условиях неопределенности каждый четвертый россиянин связывает будущее исключительно с личными заботами и ближним кругом. Этот запрос на персонализацию проявляется и в ожиданиях от бизнеса: вместо призывов к «работе над собой» потребители предпочитают готовые технологические решения для комфорта, здоровья, молодости и долголетия, интегрированные в повседневность без лишних усилий.

Эти изменения и формируют новый портрет идеальной «компании будущего». Ключевыми ожидаемыми атрибутами становятся сверхзабота о клиентах, безопасность и высокое качество. При этом технологические решения воспринимаются как неотъемлемая часть продукта или сервиса, но лишь при условии их практической направленности. Критически важным становится умение бренда выстраивать эмоциональный контакт, где технологии служат не демонстрацией прогресса, а инструментом укрепления доверия и создания персонализированного клиентского опыта.