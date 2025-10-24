Потери убыточных банков в России за год резко выросли

Объем потерь убыточных банков за год вырос в 3,6 раза и достиг 230 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные регулятора. В числе аутсайдеров по итогам первого полугодия оказались «Почта банк» и «Ренессанс банк».

© РИА Новости

ЦБ отмечает, что количество убыточных банков достигло 68 из 306 кредитных организаций. Среди основных причин происходящего — рост отчислений по резервам и снижение чистого процентного дохода. Кроме того, на ситуацию повлияли увеличение налогового бремени и уменьшение дивидендов от «дочек».

Объем просроченной задолженности по потребительским кредитам достиг 1,5 трлн рублей, что стало рекордом за последние шесть лет, пишет газета.

«Увеличение просрочки и реструктурированных кредитов стало следствием замедления экономики, снижения доходов населения и роста долговой нагрузки», — объясняет директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Так, на просрочку вышли кредиты, выданные в конце 2023-го — начале 2024-го под высокие ставки рискованным заемщикам, уточнили в пресс-службе регулятора. Вместе с тем, «Известия» обращают внимание, что банки отложили резервы для 90% выданных ссуд.

В то же время объем банковской прибыли составляет 2,4 трлн рублей, что в 10 раз выше значения убытков, а потому издание делает вывод о том, что сектор в целом находится в плюсе. Однако Кабаков обращает внимание, что по итогам отчетного периода в число убыточных вошли не только небольшие региональные игроки, но и крупные участники рынка.

Участники рынка также соглашаются, что на происходящем в том числе сказывается влияние ключевой ставки в экономике, которая сохраняется на высоком уровне — 17%. Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросам ключевой ставки состоится 24 октября.