Доходы бельгийского депозитария Euroclear от реинвестирования замороженных активов РФ за первые девять месяцев 2025 года сократились на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, и составили около €3,9 млрд, сообщается в опубликованном компанией отчете.

Euroclear объясняет эту ситуацию "общим снижением процентных ставок".

Согласно приведенной в докладе статистике, в первом полугодии 2025 года доходы депозитария составили €2,7 млрд, из этих денег депозитарий уже перевел в июле Еврокомиссии €1,6 млрд в рамках регламента ЕС об экспроприации доходов от реинвестирования российских активов. Вторая выплата за 2025 год должна быть произведена в начале 2026 года.

Всего с 2022 по 2024 год Euroclear получил €12,1 млрд в качестве дохода от реинвестирования блокированных российских суверенных активов.

Доходы от активов РФ Еврокомиссия сейчас использует по двум основным каналам - финансирует поставки оружия Украине и обслуживает кредитную программу ERA от "группы семи" на €45 млрд, выделенную на поддержку Украине в 2024 году специально под доходы от российских активов.

В настоящее время Еврокомиссия пытается разработать план финансирования Украины за счет экспроприации самих российских активов по схеме так называемого "репарационного кредита". Попытка утвердить эту схему была предпринята на саммите ЕС 23 октября, однако она провалилась из-за сопротивления Бельгии, опасающейся ответных финансовых мер России.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что любая схема присвоения российских активов "станет воровством". Он предупредил, что российские ответные меры "последуют незамедлительно" и заставят Запад "считать убытки".