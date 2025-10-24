Завод «Газпрома» в Сербии оказался под угрозой остановки

В течение недели единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сербии, принадлежащий сербской нефтяной компании NIS, может остановиться из-за американских санкций. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters.

Проблемы NIS связаны с тем, что компания на 55 процентов принадлежит «Газпрому» и «Газпром нефти», а значит, на нее распространяются американские ограничения, введенные еще президентом США Джо Байденом. До последнего времени Белграду удавалось семь раз добиваться отсрочки, но в октябре санкции вступили в силу.

Хорватский оператор JANAF, управляющий единственным ведущим в Сербию нефтепроводом, уже остановил поставки. В результате завод не смог получить очередную партию нефти, и теперь запасов сырья у него остается всего на несколько дней, после чего переработку придется прекратить.

Ранее президент Сербии Александр Вучич указывал, что запасов дизельного топлива и бензина республике хватит до концу года, но санкции против NIS он называл плохой новостью, которая будет иметь чрезвычайно тяжелые последствия для всей страны во всех смыслах — политическом, экономическом и социальном.

Сербия неоднократно предлагала России выкупить компанию, что избавило бы ту от санкций, но договориться с представителями Москвы не удалось. По данным СМИ, российская сторона «предпочла бы продать часть своей доли в NIS третьей стороне, возможно, даже США». Вопрос, в частности, обсуждался с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым и замминистра энергетики России Павлом Сорокиным, которые летали в Белград.

NIS является крупнейшей энергетической компанией на Балканах. Она занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа. Ей принадлежат сеть более чем из 400 АЗС в самой Сербии, а также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии. Компания обеспечивает до 9 процентов государственного бюджета.