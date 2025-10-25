С компании "Леани" экс-супруга блогера Лерчек взыскали более 400 тыс. рублей

Арбитражный суд Ивановской области вынес решение о взыскании с ООО "Леани", учредителем которого является бывший супруг блогера Лерчек (Валерия Чекалина) Артем Чекалин, суммы свыше 400 тыс. рублей. Об этом пишет РИА Новости РИА Новости. Иск был подан ПАО "Ростелеком" в лице его филиала во Владимирской и Ивановской областях. Компания требовала от ООО "Леани" погашения задолженности по договору аренды недвижимого имущества в размере 412 408,88 рублей, а также возмещения судебных издержек, превышающих 12 тысяч рублей. Суд полностью удовлетворил требования истца. Анализ данных сервиса "БИР-аналитик", с которым ознакомилось агентство, показывает, что генеральным директором ООО "Леани" является Аркадий Чекалин, которому принадлежит 30% доли в компании. 70% долей принадлежат Артему Чекалину. Профильной деятельностью компании является онлайн-торговля, осуществляемая посредством почтовых отправлений и через интернет. Помимо этого, компания занимается оптовой продажей одежды, обуви и различных аксессуаров, а также предоставляет услуги курьерской доставки.