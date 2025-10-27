У банков возникли проблемы с валютным контролем при переводах через СБП

Банки не успевают выполнять требования валютного контроля при переводах через Систему быстрых платежей (СБП) за рубеж, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного в адрес ЦБ, с которым ознакомились «Известия». В связи с мгновенным характером перевода кредитные организации не могут их остановить или запросить у клиента документы, подтверждающие правомерность операции.

В АБР уточнили, что о наличии проблемы заявили сами банки, которым не удалось получить разъяснения от регулятора. Когда переводы по СБП осуществлялись внутри России, проблема не была так заметна, однако с появлением возможности переводов за рубеж в девять стран — Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан, она проявилась, пояснил основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Ситуация усугубляется обновленными правилами валютного контроля, вступившими в силу в начале года, которые установили более жесткие требования к транзакциям, чем были до, уточнил эксперт.

«Рекомендуем организовать систему контроля в кредитной организации таким образом, чтобы до проведения операции банк мог удостовериться в том, что операция разрешена», — следует из ответа ЦБ.

По мнению Сидорова, позиция регулятора закрепляет ответственность за решение проблемы за банками, что требует от них серьезной доработки существующих процессов.

Все процедуры валютного контроля надлежит провести до момента отправки платежа, поясняет в связи с этим МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. Он имеет в виду обязанность банков по проверке документов, подтверждающих характер операции (например, наличие внешнеторгового контракта с контрагентом).