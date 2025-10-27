Трамп раскрыл, что стало бы с автопромом США без его вмешательства

Президент США Дональд Трамп заявил, что автомобильные компании Америки могли стать банкротами, если бы не его экономическая политика. Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции на борту Air Force One, передает РИА Новости.

По его словам, после возвращения в Белый дом он стал ужесточать торговую политику. В частности, Трамп ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, а затем сообщил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили.

Все это, отметил он стало возможно, когда он стал президентом США.

«Если бы я не был выбран президентом, по моему мнению, каждая автомобильная компания в США стала бы банкротом или была бы близка к этому, но вместо этого они достигают небывалых высот», — сказал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что американские автомобильные компании сейчас ведут «феноменальный бизнес», и все это происходит благодаря инициированным им пошлинам.