Акции второй по величине российской нефтяной компании рухнули

С начала торгового дня в понедельник, 27 октября, акции «Лукойла», второй по объемам добычи нефтяной компании России, рухнули на Мосбирже почти на семь процентов, до 5243 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

За последнюю неделю они потеряли уже около 20 процентов стоимости, а с максимумов этого года подешевели на треть. Поводом для такого динамики за последние дни стали санкции США.

На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп отменил саммит с президентом России Владимиром Путиным, который должен был состояться в Будапеште, а также одобрил первые для себя санкции в отношении Москвы. Они коснулись двух крупнейших компаний российского нефтяного сектора.

На этом фоне, в также в связи с принятием 19-го пакета санкций Евросоюза российский фондовый рынок обновил годовой минимум. Индекс Мосбиржи впервые с декабря 2024 года опустился ниже 2 500 пунктов, хотя в надежде на переговоры поднимался выше 2750 пунктов.

Ранее стало известно, что индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией для изучения последствий продолжения сотрудничества, а ряд китайских госкомпаний уже приостановили закупки углеводородов. В том числе речь идет о таких гигантах отрасли, как PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil.