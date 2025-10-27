"Лукойл" в связи с санкциями продает свои зарубежные активы

Компания ЛУКОЙЛ в связи с введением рядом государств санкций в отношении него и её «дочек» объявляет о намерении продать свои зарубежные активы, сообщили в компании.

«Начато рассмотрение заявок от потенциальных покупателей», — указано в заявлении.

23 октября Минфин США заявил о введении санкций против российских нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

Две АЗС дочерней компании ЛУКОЙЛа Teboil в Финляндии объявили о скором закрытии на фоне санкций.